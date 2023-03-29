Из Испании экстрадирован предполагаемый член сети, занимавшейся аферой с наследством

48-летний Эзенния Питер Небох, проживающий в Мадриде, предстал перед судьей Майами в понедельник и был обвинен по федеральным статьям в заговоре с целью совершения почтового мошенничества, а также в почтовом и проводном мошенничестве.



Помимо Небоха, другими обвиняемыми по делу являются 51-летний Кеннеди Икпонмвоса и 49-летний принц Амос Оки Эземма, также из Мадрида; 44-летний Ихеанийчукву Джонатан Абрахам, 39-летний Эммануэль Самуэль и 43-летний Джерри Чакс Озор из Лондона.



Согласно судебным документам, Самуэль из Лондона признался в суде Майами 26 марта в мошенничестве на сумму более 6 миллионов долларов США у более чем 400 жертв, многие из которых, как он знал, были пожилыми или уязвимыми.



Приговор Эммануэлю Сэмюэлю будет вынесен судьей Кэтлин М. Уильямс 13 июня 2023 года, максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.



Согласно обвинительному заключению, в течение более чем пяти лет обвиняемые рассылали пожилым людям в США индивидуальные письма, в которых ложно утверждали, что представляют банк в Испании, и убеждали их в том, что они имеют право на получение многомиллионного наследства, оставленного членом семьи.