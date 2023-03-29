Сеул требует нового ордера на арест соучредителя Terraform Labs

Прокуратура Южного округа Сеула повторно подала ходатайство о выдаче ордера на арест после того, как в ноябре этого года суд отклонил это ходатайство на том основании, что не было риска бегства или уничтожения доказательств.



Запрос южнокорейской прокуратуры поступил через несколько дней после ареста в Черногории До Квона, основателя Terraform Labs, который разыскивался за предполагаемое мошенничество на 40 миллиардов долларов (около 3,695 миллиарда евро).



Прокуратура Южного округа Сеула начала процесс запроса на перевод Квона из Черногории, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, хотя пока неизвестно, будет ли бизнесмен отправлен в Южную Корею, поскольку ему также предъявлены обвинения в США и Сингапуре.



Основатель Terraform Labs был арестован в аэропорту столицы Черногории Подгорицы, по словам министра внутренних дел страны Филипа Аджича, который заявил, что он был арестован по поддельным документам.