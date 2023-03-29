В ходе встречи Хань передал теплые приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина президенту Гондураса Сиомаре Кастро и пригласил ее как можно скорее посетить Китай для "совместной разработки" плана двусторонних отношений в рамках "большого значения", которое китайский лидер придает отношениям между Китаем и Гондурасом.
По словам Хань, Китай готов сотрудничать с Гондурасом для проведения обменов по вопросам государственного управления и улучшения координации и сотрудничества по международным делам.
Более того, азиатский гигант готов работать с центральноамериканской страной, чтобы "совместно защищать интересы развивающихся стран", а также "строить сообщество с общим будущим для человечества" - цели, которые всегда присутствуют в дипломатическом сценарии Пекина.
В ответ Тайбэю, осудившему в воскресенье "долларовую дипломатию" Пекина, Китай заявил в понедельник, что для установления официальных отношений с Гондурасом "нет никаких условий".
Вице-президент Китая встретился в Пекине с министром экономики и социальных дел Гондураса
Вице-президент Китая Хань Чжэн встретился с министром иностранных дел Гондураса Эдуардо Рейной в Пекине, сообщило государственное информационное агентство Синьхуа в понедельник вечером.
В ходе встречи Хань передал теплые приветствия и наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина президенту Гондураса Сиомаре Кастро и пригласил ее как можно скорее посетить Китай для "совместной разработки" плана двусторонних отношений в рамках "большого значения", которое китайский лидер придает отношениям между Китаем и Гондурасом.
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