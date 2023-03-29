Nissan строит полностью электрический R32 Skyline GT-R Restomod

Видео, на котором замаскированный в темноте R32 Skyline GT-R медленно освещается фарами. Двигатель издавал отчетливый звук двигателя GT-R 2 RB26, но текст твита предвещал нечто другое: электрифицированный Skyline.



Точнее, электрифицированный проект страсти одного инженера Nissan. Неназванный автор, который пришел в Nissan из-за любви к GT-R, хочет вернуть R32 в современную эпоху, предоставив ему передовые технологии силовых установок.