Илон Маск прощается с метавселенной

Метавселенной больше нет: похоже, именно такое послание направляют крупные компании. Чуть больше года назад эта технология была представлена как следующая большая вещь.



Каждая компания, независимо от сферы деятельности, считала необходимым говорить о metaverse и связанных с ней проектах. Руководителям компаний казалось, что их оценивают по тому, как часто они произносят слово metaverse.



Метавселенная, проще говоря, это виртуальный альтернативный мир, в котором мы взаимодействуем через аватары, используя такие технические средства, как гарнитуры и очки. Идея заключалась в создании виртуальных и дополненных технологий.



Эта концепция получила огромный резонанс во время пандемии, когда весь мир был заперт и люди искали выход. Но для Марка Цукерберга, генерального директора гиганта социальных сетей Meta Platforms (META) - Get Free Report, материнской компании Facebook и Instagram, метавселенная была новой технологической революцией, своего рода новым рубежом. В октябре 2021 года Цукерберг описал утопическое будущее, в котором люди будут жить, погружаясь в цифровой опыт.