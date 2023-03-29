Илон Маск прощается с метавселенной

16:15 2023-03-29

Генеральный директор компании Tesla сравнил то, что год назад представлялось как следующая большая вещь в технологиях, с болезнью, заразившей мир.

Метавселенной больше нет: похоже, именно такое послание направляют крупные компании. Чуть больше года назад эта технология была представлена как следующая большая вещь.

Каждая компания, независимо от сферы деятельности, считала необходимым говорить о metaverse и связанных с ней проектах. Руководителям компаний казалось, что их оценивают по тому, как часто они произносят слово metaverse.

Метавселенная, проще говоря, это виртуальный альтернативный мир, в котором мы взаимодействуем через аватары, используя такие технические средства, как гарнитуры и очки. Идея заключалась в создании виртуальных и дополненных технологий.

Эта концепция получила огромный резонанс во время пандемии, когда весь мир был заперт и люди искали выход. Но для Марка Цукерберга, генерального директора гиганта социальных сетей Meta Platforms (META) - Get Free Report, материнской компании Facebook и Instagram, метавселенная была новой технологической революцией, своего рода новым рубежом. В октябре 2021 года Цукерберг описал утопическое будущее, в котором люди будут жить, погружаясь в цифровой опыт.