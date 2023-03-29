До Квон, гражданин Южной Кореи, является криптовалютным предпринимателем и бывшим генеральным директором южнокорейской компании Terraform Labs, компании, стоящей за стабильной криптовалютой TerraUSD, которая рухнула в мае 2022 года и потрясла криптовалютные рынки.
В обвинительном заключении, оглашенном на прошлой неделе в США, До Квону, который был одним из основателей Terraform Labs и разработал валюты TerraUSD и Luna, предъявлены обвинения по двум пунктам в мошенничестве с ценными бумагами, проводном мошенничестве, мошенничестве с товарами и сговоре.
Он руководил двумя цифровыми валютами, которые в прошлом году потеряли около 40 миллиардов долларов или более. Власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года.
"Экстрадиция До Квона (и другого подозреваемого)... была официально запрошена" Южной Кореей, и Соединенные Штаты также попросили об экстрадиции До Квона, сказал Ковач на пресс-конференции в столице Подгорице.
Корея и США добиваются экстрадиции криптопредпринимателя До Квона
Южная Корея и США добиваются экстрадиции До Квона, международного беглеца, обвиняемого в многомиллиардном мошенничестве, и еще одного подозреваемого, арестованного в Черногории на прошлой неделе.
До Квон, гражданин Южной Кореи, является криптовалютным предпринимателем и бывшим генеральным директором южнокорейской компании Terraform Labs, компании, стоящей за стабильной криптовалютой TerraUSD, которая рухнула в мае 2022 года и потрясла криптовалютные рынки.
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