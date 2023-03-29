Новое исследование показало, как долго на самом деле служат аккумуляторы электромобилей

Иногда это язвительный вопрос от человека, который просто ненавидит электромобили, но чаще всего это человек, который искренне обеспокоен. Особенно после рассказов о том, сколько может стоить замена батареи. Так сколько же на самом деле служат аккумуляторы EV в реальном мире?



Кроме того, исследование показало, что показатели дальности хода оставались довольно стабильными. Первоначальное падение дальности пробега наблюдалось во время пробной эксплуатации, но после этого падение не продолжалось такими же темпами.

Тем не менее, автомобили и варианты батарей, участвовавшие в исследовании, сильно различались между собой.

Например, на протяжении 100 000 миль пробега оценка запаса хода Tesla Model S на 85 кВтч оставалась относительно ровной, в то время как у версии на 100 кВтч этот показатель значительно снизился.