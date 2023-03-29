В Греции подозреваемые в терроризме предлагали деньги за нападение на еврейский объект

Двум мужчинам пакистанского происхождения, которые, по описанию, являются выходцами из Пакистана, но не были идентифицированы, во вторник были предъявлены обвинения в терроризме, а третьему мужчине, который, предположительно, находится в Иране, обвинения были предъявлены заочно.

Раввин Мендель Хендель, который руководит еврейским центром Хабад, сказал, что узнал о планируемом нападении из новостей. "Слава Богу, мы в безопасности.

Мы благодарны, что этот террористический акт был предотвращен", - сказал Хендель в заявлении своей жены Нехамы, переданном по электронной почте в Associated Press. "Мы хотели бы публично поблагодарить греческие власти".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в конце вторника заявил, что разведывательная служба его страны "Моссад" помогла Греции предотвратить теракт. В заявлении его канцелярии утверждается, что нападавшие были связаны с Ираном.



Греческие власти выясняют, планировались ли другие нападения на еврейские достопримечательности в Афинах. Об арестах было объявлено в преддверии еврейского праздника Песах, который отмечается с 5 по 13 апреля.