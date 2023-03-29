Пожар во время протеста в центре для мигрантов унес жизни 38 человек в Мексике, сообщают власти

Национальный институт миграции Мексики во вторник вечером снизил число погибших с 40 до 38, заявив, что посещение больниц города, где пострадавшим оказывают медицинскую помощь, подтвердило меньшее число.



Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что власти считают, что пожар в городе напротив Эль-Пасо, штат Техас, вспыхнул около 21:30 по местному времени (0330 GMT), когда некоторые мигранты подожгли матрасы в знак протеста, узнав, что их депортируют. Он не сообщил более подробной информации о том, сколько человек погибло в результате инцидента.



"Они не думали, что это приведет к такой ужасной трагедии", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции, отметив, что большинство мигрантов в центре были из Центральной Америки и Венесуэлы.



Пожар, ставший одной из самых смертоносных трагедий с мигрантами за последние годы, произошел в тот момент, когда США и Мексика борются с рекордным уровнем пересечения границы на их общей границе.



На видео, распространенном в социальных сетях, которое, по-видимому, является записью с камер наблюдения внутри центра, видно пламя в части камеры, которая наполняется дымом, а мужчины отчаянно бьют ногами по прутьям запертой двери.