Национальный институт миграции Мексики во вторник вечером снизил число погибших с 40 до 38, заявив, что посещение больниц города, где пострадавшим оказывают медицинскую помощь, подтвердило меньшее число.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что власти считают, что пожар в городе напротив Эль-Пасо, штат Техас, вспыхнул около 21:30 по местному времени (0330 GMT), когда некоторые мигранты подожгли матрасы в знак протеста, узнав, что их депортируют. Он не сообщил более подробной информации о том, сколько человек погибло в результате инцидента.
"Они не думали, что это приведет к такой ужасной трагедии", - сказал Лопес Обрадор на пресс-конференции, отметив, что большинство мигрантов в центре были из Центральной Америки и Венесуэлы.
Пожар, ставший одной из самых смертоносных трагедий с мигрантами за последние годы, произошел в тот момент, когда США и Мексика борются с рекордным уровнем пересечения границы на их общей границе.
На видео, распространенном в социальных сетях, которое, по-видимому, является записью с камер наблюдения внутри центра, видно пламя в части камеры, которая наполняется дымом, а мужчины отчаянно бьют ногами по прутьям запертой двери.
Пожар во время протеста в центре для мигрантов унес жизни 38 человек в Мексике, сообщают власти
По меньшей мере 38 мигрантов из Центральной и Южной Америки погибли в результате пожара, вспыхнувшего в понедельник поздно вечером в центре содержания мигрантов в мексиканском приграничном городе Сьюдад-Хуарес.
Национальный институт миграции Мексики во вторник вечером снизил число погибших с 40 до 38, заявив, что посещение больниц города, где пострадавшим оказывают медицинскую помощь, подтвердило меньшее число.
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