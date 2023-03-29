С самого детства Андрей Пежич выделялся за счет своей андрогинной внешности и стеснялся ее

В возрасте 13 лет юноша послал несколько снимков в крупнейшее модельное агентство Австралии CMA (Chadwick Modeling Agency), и этот смелый шаг оказался судьбоносным.

Андрей стал востребованным как на коммерческих съемках, так и на подиуме.

Фактически он был первым мужчиной-моделью, который рекламировал женское белье и принимал участие в показах свадебных коллекций.

В какой-то момент Андрей понял, что готов кардинально поменять свою жизнь и решился на операцию. Так родилась Андрея.

Сейчас многие считают, что именно Андрея — тот человек, которому удалось популязировать андрогинность в модной индустрии.