Основатель BreachForums 24 марта предстал перед федеральным окружным судом в Вирджинии по обвинению в создании и администрировании крупного хакерского форума и рынка для киберпреступников.
Федералы задержали одного из крупнейших хакеров в мире в Нью-Йорке
16:58 2023-03-29
Федеральные власти арестовали жителя Нью-Йорка за создание крупного хакерского форума и рынка для киберпреступников.
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17:00
Иван Ободов
Вот как часто авиакомпании заменяют реактивные двигатели на пассажирских самолетах
Самолеты, которые перевозят сотни миллионов пассажиров из аэропорта в аэропорт по всему миру, должны обслуживаться надлежащим образом для обеспечения безопасности всех находящихся на борту и оптимальной экономии топлива.
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16:59
Иван Ободов
Для судей Верховного суда США ужесточены правила отчетности о бесплатных поездках и подарках
Согласно новым правилам, судьи Верховного суда США и федеральные судьи теперь должны в большей степени раскрывать информацию о любых бесплатных поездках, обедах или подарках, которые они получают.