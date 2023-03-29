Федералы задержали одного из крупнейших хакеров в мире в Нью-Йорке

16:58 2023-03-29

Федеральные власти арестовали жителя Нью-Йорка за создание крупного хакерского форума и рынка для киберпреступников.

Основатель BreachForums 24 марта предстал перед федеральным окружным судом в Вирджинии по обвинению в создании и администрировании крупного хакерского форума и рынка для киберпреступников.