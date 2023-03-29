Федералы задержали одного из крупнейших хакеров в мире в Нью-Йорке

Вот как часто авиакомпании заменяют реактивные двигатели на пассажирских самолетах

Самолеты, которые перевозят сотни миллионов пассажиров из аэропорта в аэропорт по всему миру, должны обслуживаться надлежащим образом для обеспечения безопасности всех находящихся на борту и оптимальной экономии топлива.