Вот как часто авиакомпании заменяют реактивные двигатели на пассажирских самолетах

Компания Simply Flying опубликовала разъяснение о различных факторах, определяющих, сколько двигателей самолет будет использовать в течение своего срока службы.



Во-первых, чтобы определить, сколько двигателей самолет будет использовать за свой срок службы, важно знать, каков этот срок.

Вместо пробега, как у дорожных машин или программ для часто летающих пассажиров, долговечность авиалайнера измеряется в полетных циклах.

Летный цикл состоит из завершенного взлета и посадки, независимо от дальности полета, причем посадка с касанием также считается завершенным полетом. Наиболее напряженными частями полета для самолета являются взлеты и посадки.