Этот футуристический пикап, разработанный компанией Tesla (TSLA) - Get Free Report, несомненно, является самым ожидаемым автомобилем последнего десятилетия.
Ни один автомобиль не вызывал такого ажиотажа, отчасти подпитываемого громогласными заявлениями Элона Маска, генерального директора компании Tesla, и других руководителей высшего звена.
На страницах фанатов обсуждаются его особенности, гадается, какие опции презентационной модели войдут в версию, которая будет выпускаться серийно.
Поиски в Интернете, связанные с Cybertruck, весьма значительны. По данным сайта автомобильных советов Rerev, в этом году Cybertruck вызвал почти 2 миллиона поисковых запросов в Google. Другие электромобили, представляющие интерес для потребителей, идут далеко позади. Внедорожник Mercedes-Benz EQS получил около 232 000 поисковых запросов в Google, а Jeep Avenger - чуть более 173 000.
Илон Маск сделал сенсационное заявление о Cybertruck
Cybertruck - это первый пикап от производителя электромобилей Tesla, каждым днем приближается дата начала производства Cybertruck.
Этот футуристический пикап, разработанный компанией Tesla (TSLA) - Get Free Report, несомненно, является самым ожидаемым автомобилем последнего десятилетия.
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