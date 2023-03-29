Илон Маск сделал сенсационное заявление о Cybertruck

Этот футуристический пикап, разработанный компанией Tesla (TSLA) - Get Free Report, несомненно, является самым ожидаемым автомобилем последнего десятилетия.



Ни один автомобиль не вызывал такого ажиотажа, отчасти подпитываемого громогласными заявлениями Элона Маска, генерального директора компании Tesla, и других руководителей высшего звена.



На страницах фанатов обсуждаются его особенности, гадается, какие опции презентационной модели войдут в версию, которая будет выпускаться серийно.



Поиски в Интернете, связанные с Cybertruck, весьма значительны. По данным сайта автомобильных советов Rerev, в этом году Cybertruck вызвал почти 2 миллиона поисковых запросов в Google. Другие электромобили, представляющие интерес для потребителей, идут далеко позади. Внедорожник Mercedes-Benz EQS получил около 232 000 поисковых запросов в Google, а Jeep Avenger - чуть более 173 000.