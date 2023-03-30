Рассаду клубники из семян можно вырастить в торфяных таблетках

Торфяные таблетки нужно составить в емкость и залить водой, чтобы они разбухли. После этого стратифицированные и обеззараженные семена клубники раскладываются по таблеткам с помощью влажной зубочистки.

Влага не должна быстро испаряться из емкости, поэтому ее необходимо накрыть прозрачной крышкой. Емкость с таблетками нужно поместить в светлое и теплое место.

Посевы клубники нуждаются в ежедневном проветривании. Чтобы предотвратить появление плесени на субстрате, нужно периодически снимать с крышки конденсат.

Если все же плесень завелась, ее следует удалить и тщательно пролить место появления раствором фунгицида.

Крышка снимается с емкости, как только у сеянцев клубники начинают развиваться первые настоящие листочки.