Shaman рад, что его хиты исполняет Моргерштерн

После того как в Сети появилось видео, где Могерштерн исполняет композицию Ярослава Дронова "Я русский", возмущениям россиян нет предела.

Shaman же отреагировал на это неожиданным образом, заявив, что не может никому запретить любить свое творчество.

Дронов отмечает, что "перепевок" его песен в Сети миллион, а это значит, что песни ушли в народ, чему он очень рад.

Артист убежден, что это показатель того, что его любят, а его треки вызывают желание спеть их. В народ ушли песни артиста "Встанем", "Я русский" и "Моя Россия".