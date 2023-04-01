Шойгу провёл совещание с командованием ВС РФ по обеспечению боеприпасами

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что в субботу, 1 апреля, глава ведомства Сергей Шойгу посетил штаб объединённой группировки сил армии РФ в зоне спецоперации, обсудив с командующими вопросы обеспечения участников СВО на территории Украины боеприпасами.

Во время своего сегодняшнего выступления на совещании Шойгу публично заявил, что правительство и Минобороны России строго контролирует вопросы, связанные с оперативной и исправной поставкой боевых снарядов российским солдатам в зону проведения специальной военной операции.

Также Сергей Шойгу отметил, что в Минобороны РФ уже определили необходимые количества боеприпасов для их отправки к линии фронта. По словам Шойгу, некоторые из видов снарядов являются приоритетными при производстве на предприятиях отечественного военно-промышленного комплекса.

Кроме того, лидер российского оборонного ведомства сообщил, что оружейные предприятия России предпринимают комплекс мер по поручению правительства, которые направлены на интенсификацию производства боеприпасов для нужд группировки российских войск, задействованных в СВО.

Резюмируя, Шойгу заверил, что своевременное оснащение армии России боевыми снарядами является залогом для достижения всех целей спецоперации, поставленных Владимиром Путиным в роли Верховного главнокомандующего.