Опытный садовод рассказал, почему желтеет рассада и что с этим делать

Когда появились первые всходы, обеспечьте им должный уход, этот этап очень важен для дальнейшей судьбы взрослых растений и в конечно итоге для качества урожая.

Желтеющие и сухие листья - это крик помидоров о помощи. Срочно принимайте меры по спасению.

Чаще всего это признак нехватки влаги. Многие дачники знают, как опасно переливать рассаду, поэтому порой боятся давать большие поливы.

В итоге происходит обратная беда, почва пересыхает. Определить эту проблему легко невооруженным глазом. Просто наладьте умеренный полив, и все беды кончатся.

Если же растению недостает калия, это может происходить не из-за плохой земли, а из-за плохой воды.

Берите только отстоявшуюся водопроводную воду, иначе в землю попадут вредные примеси, которые мешают растению усваивать калий из почвы.

Самая хорошая вода - талая или дождевая.

Помочь желтеющей рассаде при нехватке калия можно внекорневыми подкормками (сульфат калия, монофосфат калия).

Иногда помидорам не хватает магния, серы, азота. Тогда применяйте комплексное минеральное удобрение для томатов.