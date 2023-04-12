Бренд, принадлежащий Geely, заявил, что он также планирует предложить внедорожник Zeekr X и седан Zeekr 001 EV в Западной Европе, не сообщив, когда это произойдет.
Стартовая цена в Китае составляет 189 800 юаней ($27 615,31), Zeekr X предлагает такие функции, как распознавание лиц для разблокировки автомобиля и возможность установки бортового холодильника, сообщил генеральный директор Энди Ан на мероприятии в юго-западном городе Чэнду.
Компания начнет поставлять Zeekr X в Китай с июня и планирует поставить 40 000 автомобилей в этом году, сказал Ан.
Мероприятие Zeekr по запуску новой модели прошло в преддверии выставки Auto Shanghai, запланированной на 18-27 апреля, где такие автопроизводители, как китайский бренд Nio и немецкий BMW, как ожидается, покажут свои последние модели.
Ан сказал, что тогда Zeekr представит более подробную информацию о своей стратегии продаж за рубежом. После Европы Zeekr будет нацелен на азиатские рынки за пределами Китая, сказал Ан, не сообщив подробностей.
Китайская компания Zeekr запускает электрический внедорожник
Китайский производитель электромобилей Zeekr в среду запустил компактный, полностью электрический спортивный автомобиль, нацелившись на рынок премиум-класса в Китае, на котором до сих пор доминируют немецкие автопроизводители.
Бренд, принадлежащий Geely, заявил, что он также планирует предложить внедорожник Zeekr X и седан Zeekr 001 EV в Западной Европе, не сообщив, когда это произойдет.