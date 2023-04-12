Китайская компания Zeekr запускает электрический внедорожник

Бренд, принадлежащий Geely, заявил, что он также планирует предложить внедорожник Zeekr X и седан Zeekr 001 EV в Западной Европе, не сообщив, когда это произойдет.



Стартовая цена в Китае составляет 189 800 юаней ($27 615,31), Zeekr X предлагает такие функции, как распознавание лиц для разблокировки автомобиля и возможность установки бортового холодильника, сообщил генеральный директор Энди Ан на мероприятии в юго-западном городе Чэнду.



Компания начнет поставлять Zeekr X в Китай с июня и планирует поставить 40 000 автомобилей в этом году, сказал Ан.



Мероприятие Zeekr по запуску новой модели прошло в преддверии выставки Auto Shanghai, запланированной на 18-27 апреля, где такие автопроизводители, как китайский бренд Nio и немецкий BMW, как ожидается, покажут свои последние модели.



Ан сказал, что тогда Zeekr представит более подробную информацию о своей стратегии продаж за рубежом. После Европы Zeekr будет нацелен на азиатские рынки за пределами Китая, сказал Ан, не сообщив подробностей.