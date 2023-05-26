В Южной Корее пассажир самолета решил выйти во время полета

Пассажир самолета Asiana Airlines открыл аварийный выход в пятницу в середине этапа посадки, сообщила южнокорейская компания AFP, добавив, что самолет приземлился без происшествий, но пассажиры были госпитализированы.

Инцидент произошел, когда самолет Airbus A321-200, на борту которого находились почти 200 пассажиров, приближался к взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Тэгу, расположенного примерно в 240 километрах к юго-востоку от Сеула.

Самолет находился еще примерно в 200 метрах от земли, когда пассажир, сидевший у аварийного выхода, открыл дверь вручную, нажав на рычаг.

Неожиданное открытие двери вызвало трудности с дыханием у некоторых пассажиров, которые были доставлены в больницу после приземления, сообщила Asiana Airlines, добавив, что серьезных травм или серьезных повреждений нет.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap сообщило о госпитализации девяти человек.