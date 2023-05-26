Правительство Германии назвало заявления о ядерном оружии в Беларуси попыткой России запугать Запад

В Канцелярии восприняли его, как «еще одну явную попытку ядерного запугивания со стороны России».

«Такой передачей Беларусь сама противоречит нескольким декларациям, в которых она на международном уровне согласилась быть территорией, свободной от ядерного оружия», — заявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюхнер в пятницу в Берлине.

Ранее Россия неоднократно указывала Западу на размещение американского тактического ядерного оружия в Европе вблизи границ Союзного государства.

В Минске и Москве оценивают шаг по размещение ТЯО в Беларуси, как реакцию на недружественную внешнюю политику НАТО и его резкое расширение в Восточной Европе, что противоречит принципам самого Альянса и многим международным пактам.