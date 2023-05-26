Какие вредители уничтожают редис: дачники назвали главных врагов растения

16:40 2023-05-26

Получить хороший урожай редиса невозможно, если не бороться с атакующими его вредителями.

Одно из таких насекомых – крестоцветная блошка, которая поедает листья редиса. Внешне она выглядит, как небольшой черный жук.

Капустная моль опасна не только для капусты, но и для редиса. Гусеницы едят листья, а взрослые насекомые пьют его сок.

Капустная совка встречается в местах с повышенной влажностью. Она поедает листья растения, а потом переходит на корнеплоды.

Капустная белянка – это бабочка, которая питается зеленой частью редиса и откладывает яйца прямо в корнеплод.

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