Какие вредители уничтожают редис: дачники назвали главных врагов растения

Одно из таких насекомых – крестоцветная блошка, которая поедает листья редиса. Внешне она выглядит, как небольшой черный жук.

Капустная моль опасна не только для капусты, но и для редиса. Гусеницы едят листья, а взрослые насекомые пьют его сок.

Капустная совка встречается в местах с повышенной влажностью. Она поедает листья растения, а потом переходит на корнеплоды.

Капустная белянка – это бабочка, которая питается зеленой частью редиса и откладывает яйца прямо в корнеплод.