Дочь Долиной Ангелина раскрыла секрет похудения своей звездной матери

16:45 2023-05-26

Дочь исполнительницы Ларисы Долиной Ангелина раскрыла секрет похудения своей звездной матери. Все просто!

Ангелина, наследница Ларисы Долиной, помогает матери соблюдать режим здорового питания. Дочь артистки рассказала, как ее знаменитая родительница так похудела.

Основными принципом в питании Долиной является отказ от мучного, сладкого и глютена.

Ангелина любит готовить и кормит близких здоровой и аппетитной пищей. Дочь утверждает, что Лариса Александровна не придерживается раздельного питания, а просто соблюдает особый режим.

Она позволяет себе есть лишь 5 часов в день. Интервальный метод Ангелина считает очень действенным, но нужна большая сила воли.

Некоторые продукты певица не потребляет вообще. Нет в рационе знаменитости сладостей, булок, продуктов с высоким содержанием глютена.

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