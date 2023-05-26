Дочь Долиной Ангелина раскрыла секрет похудения своей звездной матери

Ангелина, наследница Ларисы Долиной, помогает матери соблюдать режим здорового питания. Дочь артистки рассказала, как ее знаменитая родительница так похудела.

Основными принципом в питании Долиной является отказ от мучного, сладкого и глютена.

Ангелина любит готовить и кормит близких здоровой и аппетитной пищей. Дочь утверждает, что Лариса Александровна не придерживается раздельного питания, а просто соблюдает особый режим.

Она позволяет себе есть лишь 5 часов в день. Интервальный метод Ангелина считает очень действенным, но нужна большая сила воли.

Некоторые продукты певица не потребляет вообще. Нет в рационе знаменитости сладостей, булок, продуктов с высоким содержанием глютена.