В Беларуси обнаружили новый вид малярийного комара

Всего в Белоруссии водится 42 вида кровососущих комаров, а опасных малярийных было всего шесть.

Но недавно на территории Гомельского полесья был обнаружен новый вид комара, который может переносить малярию.

Также в Белоруссии Каждый год люди страдают от нашествия кровососущих мошек.

В этом году южные регионы, такие как Гомель и Брест особенно заполнили эти насекомые.

Как пояснили в центре гигиены и эпидемиологии этому поспособствовали высокий и продолжительный паводок и теплая погода.

Прогнозы также неутешительные, к середине лета количество мошек может увеличится.