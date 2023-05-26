Уоррен Баффет похвалил Илона Маска: «Он делает невозможное»

Эти слова можно отнести и к инициативе компании Маска Tesla в сфере роботакси с технологией автономного вождения.

Гигант электромобилей (EV) говорил о парке роботакси, специально предназначенных для работы в такси, продвигая идею обычных Tesla, отправляемых их владельцами для выполнения заданий такси, вместо того, чтобы сидеть на стоянке или в гараже весь день.

В этом случае Tesla, оснащенные полным программным обеспечением для самостоятельного вождения, смогут выходить на улицу и «работать», пока их владельцы не используют их.

В интервью CNBC в этом месяце Маск выразил оптимизм по поводу выпуска полностью самоуправляемых автомобилей Tesla в этом году.

Но пока неясно, легко ли владельцы Tesla подпишутся на возможность отправлять свои автомобили на задание или люди будут чувствовать себя комфортно в такси, работающем автономно.