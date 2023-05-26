Выступление Сплин не состоится в Архангельске вот уже в четвертый раз

Концерт популярного российского музыкального коллектива "Сплин" должен был пройти 7 июня в Архангельске, но мероприятие не состоится. Соответствующие сведения появились на официальной странице организаторов культурного события в "ВКонтакте".

Выступление "Сплин" переносится здесь уже в 4-ый раз. Мероприятие прошлый раз должно было пройти 8 апреля 2022 года.

Организаторы обратили внимание, что желающие могут сдать билеты в местах приобретения и получит свои деньги в полном объеме.

Активисты в разных городах требуют отмены выступлений исполнителей.