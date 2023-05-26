Максакова нелестно отозвалась о Долиной в очередной раз

Оперная исполнительница Мария Максакова, проживающая в Украине, не скупиться на критику своих российских коллег. Уже не в первый раз достается от Максаковой Ларисе Долиной.

Исполнительница является иностранным агентом РФ от 5 мая текущего года.

Некоторое время назад Мария уже резко отзывалась о Долиной, называя ту злой и одинокой женщиной. И вот снова коллеге досталось.

Оперная певица вспомнила случай, произошедший 10-12 лет назад, когда ей довелось ехать в лифте с Ларисой Александровной без макияжа.

Максакова назвала Долину очень страшной, будто ее из земли выкопали.