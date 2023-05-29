Кудрявцева называет молодого мужа Макарова стариком

В текущем году пара Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова отмечает 10-летие, а ведь в их союз никто не верил из-за того, что ведущая намного старше своего супруга.

16 лет разницы не помеха для Кудрявцевой. Она утверждает, что ее мужчина страшный домосед и ведет себя как старик.

В эфире шоу "Звезды сошлись", ведущей которого Лера является, она призналась, что разница в возрасте между ней и Макаровым - только цифры.

Первую встречу со спортсменом знаменитость вспоминает со смехом. Дело в том, что Игорю хотелось интима с женщиной постарше, а Лере встретить молодого ухажера.

Также Кудрявцева затронула тему СВО, заявив, что у нее такое ощущение будто за последние 1,5 года она постарела лет на 20.