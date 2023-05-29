Рок-группа Киану Ривза Dogstar снова в строю после 20 лет простоя

Рок-коллектив звезды Голливуда, актера Киану Ривза "Dogstar", выступил альбом в первый раз за 20 лет.
Трое музыкантов участвовали в фестивале "BottleRock Napa Valley music", который прошел в Калифорнии. В социальных сетях появились снимки и видео с их выступления.
Издание Billboard информирует, что бас-гитара для Ривза не просто хобби. В интервью корреспондентам актер признался, что очень хочет заниматься музыкой в перерывах между съемками в кинопроектами, восстановив "то, что является частью его жизни".
"Dogstar" не выпускала альбом 2 десятка лет. настоящее же время Ривз и члены его музыкального коллектива Брэт Домроуз (гитара и вокал) и Роб Мейлхаус (ударные и клавиши) одержимы записью свежего альбома.
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