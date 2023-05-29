Всего 52%? Путина и Лукашенко рассмешили результаты Эрдогана

Пользователи Twitter отмечают, что несмотря на победу, преимущество Эрдогана над своим оппонентом никак нельзя считать убедительным. И напоминают, что главные партнеры турецкого лидера на международной арене — президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по официальным данным набрали на выборах в своих странах соответственно более 70% и более 80% голосов.

По мнению пользователей Twitter, результат Эрдогана (по официальным данным, действующий лидер страны набрал 52,14% голосов) могут лишь рассмешить его партнеров Путина и Лукашенко, поскольку уровень его поддержки намного ниже по сравнению с президентами России и Беларуси. Некоторые комментаторы шутливо отмечают, что Эрдоган — настоящий виртуоз, который «специально прошел по грани», чтобы произвести впечатление.