Простые приемы помогут вырастить богатый урожай крупной клубники

Листья на кусте клубники могут быть большими и сочными, а ягоды вырастают мелкими. Причин тому несколько. Отсутствие опыления клубники во время цветения из-за продолжительных осадков одна из них.

Получить богатый урожай клубники можно, если весной укрывать кустики от заморозков соломой или нетканым полотном, чтобы корни не страдали от холода. Поможет и регулярная пересадка кустов каждые пять лет. С каждым годом плодоношение клубники на одном месте ухудшается.

Удобрение клубники бором способствует росту ягод. Поливать кусты нужно раствором из расчета 5 граммов бора на 10 литров воды. Вред клубнике может нанести долгоносик. Поэтому важно своевременно обрабатывать ее от вредителей.