Правильный полив томатов убережет растения от заболеваний и поможет получить отличный урожай

Часто причиной болезней томатов является неправильный полив. Неопытные дачники поливают помидоры холодной водой, у растения от стресса снижается иммунитет и оно становится жертвой болезней. Запомните, температура воды для полива томатов должна быть одинаковой с температурой воздуха.

Более обильно следует поливать томаты после окончания периода цветения. Чтобы корневая система не оголялась, томаты нужно поливать не под стебель, а в почву рядом со стеблем.

Уменьшать количество воды при поливе следует при низких температурах. Когда же плоды уже сформировались, нужно следить, чтобы почва была все время увлажненной. Это создаст условия для роста томатов.