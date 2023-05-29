Груши и сливы лучше не сажать рядом, хотя на урожае их соседство не сказывается

12:37 2023-05-29

Опытные садоводы избегают высадки деревьев груши и сливы рядом, хотя на плодоношение их соседство не влияет.

Сажать сливы и груши рядом не следует. У этих деревьев общие болезни и вредители. Другая причина: одинаковое залегание корней, и они могут переплестись между собой, мешая росту обоих деревьев.

Нежелательным соседством рядом с грушей будут абрикосовые, березовые и ореховые деревья. Это связано с тем, что они предпочитают различные типы почвы для роста и плодоношения.

Рядом с грушами хорошо уживается черный тополь, клены, яблони и кустарники. Можно смело сажать рядом с грушей малинник и кусты черной смородины.

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