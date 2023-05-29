Джиган наконец назвал настоящую причину ссоры с Самойловой

Оказывается, дело не в неверности, а во вредных пристрастиях Джигана, о чем он сообщил на шоу "Кстати", ведущими которого являются Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов.

Рэп-исполнитель признался, что ради жены бросил пить и уже четвертый месяц "трезв как стекло". Также Джиган теперь не курит.

Артист сообщил, что произошло это в один день. Он серьезно поссорился с женой Оксаной Самойловой на глазах у детей. Наследники становятся взрослее, а отец не хочет подавать им дурной пример. По этой причине взялся за себя.

Напомним, что в начале весны текущего года появились сведения о том, что Джиган и Самойлова расстаются. Рэпер исчез с фотографий жены в социальных сетях, съехав от семьи в отдельную квартиру.