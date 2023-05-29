Цивин подал на апелляцию по делу о присвоении имущества Баталова

Михаил Цивин, которого суд признал мошенником в связи с присвоения им наследства актера Алексея Баталова, подал на пересмотр дела.
Апелляционную жалобу адресовал в госструктуру юрист артиста балета.
Судебная инстанция признала его виновным в мошенничестве, назначив наказание в виде 5 лет пребывания в МЛС.
Срок получила и его жена Наталья Дрожжина. Той дали 4 года условно.
Оба обязаны выплатить вдове и наследнице Баталова 1 200 000 российских рублей как моральную компенсацию. Вину супружеская пара не признала.
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