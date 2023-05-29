Глюкоза заявила, что не беременна, а округлившийся живот на последних фото был нужен для съемок

Российская исполнительница Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова - настоящее имя) отрицает тот факт, что пребывает в интересном положении. Она пояснила, почему у нее выпирающий живот на последних снимках.

Звезда сцены не стала скрывать, что фотографии с "беременным" животом сняты для участия в новом проекте.

Знаменитость отметила, что хочет еще детей и в скором времени этим займется вплотную.

У Глюкозы растут уже две дочки, которых певица родила в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. Родители предпочитают не останавливаться на достигнутом, мечтая завести еще одного ребенка.