Дейнега рассказала, что изменяла бывшему мужу

Бывший муж Милены Дейнеги был старше ее на 23 года. Артистка пожаловалась, что именно он подтолкнул ее к неверности.

Оказывается, супруг призвал ее сходить в стриптиз-клуб, а она сходила и изменила.

Милена сообщила избраннику о своей неверности, и, расплакавшись, предложила расстаться.

Возлюбленный певицы отреагировал неожиданно. Он поинтересовался, хорошо ли ей было, "разрешив" оставить любовника.

Через некоторое время муж с женой все-таки расстались. В настоящее время Милена замужем, но за другим мужчиной, измены которому простить не сможет.