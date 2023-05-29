Новые инциденты между полицией и сербами на севере Косово

ротест был назначен, чтобы помешать албанским мэрам, избранным на спорных выборах, вступить в должность в преимущественно сербских городах на севере Косово.

Члены городского совета были назначены после местных выборов, организованных косовскими властями 23 апреля в четырех муниципалитетах, населенных преимущественно сербами, которые в значительной степени бойкотировали эти выборы.

В них приняли участие лишь около 1500 избирателей из примерно 45 000 зарегистрированных здесь представителей нацменьшинств.

Протестующие также требуют вывода сил специального назначения полиции, дислоцированных в регионе на несколько дней.