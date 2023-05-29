В Киеве воздушная тревога днем, впервые за долгое время, идет атака Искандерами

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Telegram о взрывах в центре города в понедельник днем.

По данным военного управления, в городе активно работали системы ПВО.

Присутствовавший на месте репортер Немецкого агентства печати также сообщил о громких звуках детонации и воздушной тревоге.

В небе в центре города можно было видеть, как многочисленные зенитные ракеты поднимались, чтобы обезвредить летающие объекты.

По данным ВВС Украины, во время последней атаки Россия также запустила баллистические ракеты.

«Пока это ракеты «Искандер»», отметил представитель украинского телевидения: «Есть вероятность, что также были развернуты ракеты С-300 и С-400».

Несколько районов Украины, в том числе Киев, только ночью подверглись сильным артиллерийским обстрелам со стороны российских военных.

По собственным заявлениям, ВВС Украины отразили 29 боевых беспилотников и 37 крылатых ракет по всей стране. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.