Иранский экспорт в Россию вырос на 30 процентов

Экспорт в прошлом году по персидскому календарю (до конца марта) увеличился на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По данным "ISNA", объем торгов составил около 744 млн долларов США, Россия является десятым по объемам покупателем иранской продукции.

Перед лицом международных санкций Иран и Россия расширили экономическое и военное сотрудничество.

Согласно западным данным, Исламская Республика также поддерживает Москву с помощью так называемых дронов-камикадзе. Тегеран это отрицает.

Сотрудничество существует также в энергетическом и финансовом секторах.