Брат Гурцкой Роберт показал ее последний снимок с мужем Кучеренко

Брат Дианы Гурцкой Роберт разместил в Сети снимок с ней счастливой и еще живым мужем исполнительницы Петром Кучеренко.

Сегодня 9 дней по погибшему замминистра науки и высшего образования.

Роберт отметил, что тесно общался с Петром. Тот набирал родственнику жены достаточно часто, рассказывал новости, напоминал о грядущих днях рождения родных людей.

Брат певицы признается, что старается не показывать свое состояние сестре и племяннику, которым так нужна поддержка.