Вайкуле заявила в интервью латвийскому журналисту, что никогда не была в РФ

Лайма Вайкуле продолжает шокировать общественность.
В своем недавнем интервью в Ютуб-шоу "И грянул Грэм" певица поразила признанием, что "никогда не была в российском государстве".
Так она ответила на вопрос о том, что карьеру она построила в РФ.
Ведущий проекта Вадим Радионов, услышав ответ исполнительницы, поразившись промолчал, не зная, как это комментировать.
Знаменитость тогда добавила, что в Россию только приезжала, а большую часть времени находилась в Латвии и Штатах.
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