Вайкуле заявила в интервью латвийскому журналисту, что никогда не была в РФ

Лайма Вайкуле продолжает шокировать общественность.

В своем недавнем интервью в Ютуб-шоу "И грянул Грэм" певица поразила признанием, что "никогда не была в российском государстве".

Так она ответила на вопрос о том, что карьеру она построила в РФ.

Ведущий проекта Вадим Радионов, услышав ответ исполнительницы, поразившись промолчал, не зная, как это комментировать.

Знаменитость тогда добавила, что в Россию только приезжала, а большую часть времени находилась в Латвии и Штатах.