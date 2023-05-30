Откуда берется «ведьмина метла» на сливе и как от нее избавиться

Борьбу с болезнью нужно начинать с удаления этих кустиков. Затем дерево обрабатывают «Карбофосом».
Но не все садоводы готовы использовать химические средства на своем участке. Можно воспользоваться и народными методами.
Справиться с «ведьминой метлой» помогает раствор из 50 г табачной пыли и литра воды, который нужно кипятить 5 минут.
Состав необходимо полностью остудить, тщательно перемешать, добавить в него такое же количество воды и каплю средства для мытья посуды. После этого можно приступать к обработке дерева.
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