Откуда берется «ведьмина метла» на сливе и как от нее избавиться

Борьбу с болезнью нужно начинать с удаления этих кустиков. Затем дерево обрабатывают «Карбофосом».

Но не все садоводы готовы использовать химические средства на своем участке. Можно воспользоваться и народными методами.

Справиться с «ведьминой метлой» помогает раствор из 50 г табачной пыли и литра воды, который нужно кипятить 5 минут.

Состав необходимо полностью остудить, тщательно перемешать, добавить в него такое же количество воды и каплю средства для мытья посуды. После этого можно приступать к обработке дерева.