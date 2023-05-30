Садоводы рассказали, как защитить яблони и груши от короеда: самые простые методы

14:01 2023-05-30

Короеды – опасные вредители, которые повреждают кору плодовых деревьев и могут спровоцировать их гибель.

О присутствии короедов говорят небольшие отверстия в древесной коре, рядом с которыми можно увидеть опилки.

Через такие отверстия в ствол проникают грибки и бактерии, которые постепенно разрушают древесину.

Если поражено уже все дерево, его придется спилить и сжечь, иначе вредители переберутся на соседние растения.

Если отверстий пока не слишком много, можно попробовать спасти дерево. Для этого вводится инсектицид при помощи шприца.

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