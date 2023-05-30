Телефонные мошенники выманили у жительницы Слуцкого района 3 450 BYN

Сообщается, что жительница Слуцкого района, работающая в одном из учреждений образования, заявила, что в четверг утром, 25 мая, около 09:00 ей на телефон поступил звонок с неизвестного номера.

Позвонивший представился пострадавшей сотрудником правоохранительных органов и сообщил о якобы проведении специальных мероприятий по раскрытию личностей мошенников, похищающих денежные средства граждан с банковских карт.

Заявительница поверила фигуранту и сняла деньги в сумме 3 450 BYN со своего расчётного счета, после чего перевела их на указанный злоумышленником счёт.

По факту произошедшего Слуцким районным отделом следственного комитета возбуждено дело по ч.1 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.