Как уничтожить тлю на малине и не испортить ягоды

21:27 2023-05-31

Тля активно портит малину, питается соком растения, распространяет заболевания и в итоге лишает урожая.

Чтобы этого не произошло, нужно бороться не только с самой тлей, но и с муравьями, которые разносят ее по участку.

Химические средства навредят ягодам, поэтому используются натуральные составы, например, из чистотела. Трав нужно залить кипятком и настоять сутки, а затем процедить и опрыскать малину. 

Эффективно борется с тлей смесь сыворотки и воды в соотношении  1:2. Ею также нужно опрыскивать кусты.

Можно использовать древесную золу, смешав ее с натертым хозяйственным мылом и теплой водой.

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