Как уничтожить тлю на малине и не испортить ягоды

Чтобы этого не произошло, нужно бороться не только с самой тлей, но и с муравьями, которые разносят ее по участку.

Химические средства навредят ягодам, поэтому используются натуральные составы, например, из чистотела. Трав нужно залить кипятком и настоять сутки, а затем процедить и опрыскать малину.

Эффективно борется с тлей смесь сыворотки и воды в соотношении 1:2. Ею также нужно опрыскивать кусты.

Можно использовать древесную золу, смешав ее с натертым хозяйственным мылом и теплой водой.