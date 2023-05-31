Федерлайн угрожает Спирс судом, если певица не позволит ему забрать их общих детей на Гавайи

Экс-супруг певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн намерен увезти сыновей на Гавайи, пригрозив при этом бывшей жене судом.

Дело в том, что исполнительница против того, чтобы Федерлайн увозил их общих сыновей.

Адвокат экс-избранника Спирс Марк Винсент Каплан сообщил, что танцор дал время артистке подумать над его предложением до 2 июня, а после он пойдет в суд.

Известно, что Бритни не видела наследников в течение года, так как занималась съёмками видео в откровенных нарядах и размещением публикаций в соцсетях.

На Гавайи Ферелайн хочет отправиться в начале августа, где его нынешняя возлюбленная будет работать на спортивном факультете университета.