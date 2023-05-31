Дачники объяснили, почему нельзя посыпать грядки солью для борьбы с сорняками

21:55 2023-05-31

Прополка грядок отнимает много сил и времени, поэтому многие дачники просто посыпают растения солью, от которой они погибают.

Однако опытные садоводы рекомендуют отказаться от такого метода очистки огорода от сорной травы.

Соль оказывает неблагоприятное воздействие на почву. Она вступает в реакцию со многими полезными веществами и блокирует их усвоение растениями.

Одновременно происходит истощение грунта, а это лишает огородников шанса получить хороший урожай. 

Самым эффективным и безопасным способом устранения сорняков по-прежнему считается прополка.

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