Дачники объяснили, почему нельзя посыпать грядки солью для борьбы с сорняками

Однако опытные садоводы рекомендуют отказаться от такого метода очистки огорода от сорной травы.
Соль оказывает неблагоприятное воздействие на почву. Она вступает в реакцию со многими полезными веществами и блокирует их усвоение растениями.
Одновременно происходит истощение грунта, а это лишает огородников шанса получить хороший урожай.
Самым эффективным и безопасным способом устранения сорняков по-прежнему считается прополка.
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