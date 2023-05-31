Дачники объяснили, почему нельзя посыпать грядки солью для борьбы с сорняками

Однако опытные садоводы рекомендуют отказаться от такого метода очистки огорода от сорной травы.

Соль оказывает неблагоприятное воздействие на почву. Она вступает в реакцию со многими полезными веществами и блокирует их усвоение растениями.

Одновременно происходит истощение грунта, а это лишает огородников шанса получить хороший урожай.

Самым эффективным и безопасным способом устранения сорняков по-прежнему считается прополка.