Садоводы назвали хитрый способ быстро собрать все опавшие яблоки

Но сам процесс сбора опавших яблок занимает немало времени и требует значительных усилий, поэтому садоводы придумали хитрый метод.

Еще до плодоношения они натягивают над ветками деревьев сетку. Плоды падают туда и собираются в центре.

Сетка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать падалицу. Оптимальный размер ячеек – 1 см.

В таком случае яблоки не падают на землю и не разбиваются. Некоторые из них можно использовать в пищу.