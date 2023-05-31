Садоводы назвали хитрый способ быстро собрать все опавшие яблоки

Но сам процесс сбора опавших яблок занимает немало времени и требует значительных усилий, поэтому садоводы придумали хитрый метод.
Еще до плодоношения они натягивают над ветками деревьев сетку. Плоды падают туда и собираются в центре.
Сетка должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать падалицу. Оптимальный размер ячеек – 1 см.
В таком случае яблоки не падают на землю и не разбиваются. Некоторые из них можно использовать в пищу.
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