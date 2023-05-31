Перминова объяснила, зачем в ее семье заклеивают рот на ночь

По ее словам, так поступают практически все члены семьи, включая ребенка. Перминова утверждает, что это повышает качество сна.

Она объяснила, что при дыхании ртом в организм попадает пересушенный воздух. А если рот заклеен, этого не происходит, потому что человек дышит только носом.

Перминова назвала тейпирование рта отличным средством от храпа. Это позволяет нормализовать давление, стимулировать ток крови и лимфы, избавиться от отеков.

Модель утверждает, что сон у всех членов семьи стал глубже, они быстрее и лучше высыпаются, чувствуют себя бодрее.