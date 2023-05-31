Дачники рассказали, как ускорить созревание лука: секретный метод работает у всех

Ускорить этот процесс помогает древесная зола. В ней содержатся фосфор, кальций и калий, которые особенно важны для лука в период созревания.

Такая подкормка безопасна, поскольку не содержит химических компонентов, и весьма эффективна.

Для ее приготовления нужно залить два стакана золы теплой водой, хорошо перемешать и долить еще 9 л воды.

Раствор настаивают в темном месте с течение недели, а потом выливают по 300 мл под каждое растение.